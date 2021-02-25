Новый сквер создадут в детской школе искусств в Ижевске

В Ижевске планируют создать новый сквер недалеко от детской школы искусств № 9 на улице Воровского. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Планы по благоустройству на 2021 год депутаты согласовали на сессии гордумы. По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» планируется привести в порядок эспланаду Центральной площади, сквер Заречный, территорию у Дворца пионеров и сквер Школьный на улице Воровсокго, уточняет udm-info.ru.

До мая будет разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории у детской школы искусств. Затем необходимо определиться с финансированием и только после этого можно будет приступать к работам.

Ранее в феврале сообщалось, что в Удмуртии запустили онлайн-платформу, с помощью которой жители смогут выбрать территории и учреждения, нуждающиеся в реконструкции и обустройстве в 2022 году.