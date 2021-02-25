Евросоюз призвал Армению решить конфликт в стране мирным путем

Европейский союз (ЕС) следит за ситуацией в Армении и просит всех участников происходящего не допускать эскалации ситуации, а решать все политические противоречия мирно. Об этом 25 февраля говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«В соответствии с конституцией Армении вооруженные силы сохраняют нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем. Поддержание демократического и конституционного порядка — это единственный способ, которым Армения может эффективно решать стоящие перед ней проблемы», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Ереване прошли акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Президент республики Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Глава государства отметил, что принимает все меры для снижения напряженности и ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Пашинян, в свою очередь, вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны. При этом военных глава армянского правительства призвал заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

В Армении продолжаются акции протеста оппозиции, которая обвиняет Пашиняна в капитуляции из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе. 25 февраля начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал происходящее в стране попыткой военного переворота и освободил от должности Гаспаряна.

Как сообщал корреспондент «Известий», оппозиция Армении намерена оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.