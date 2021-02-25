Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МВФ заявили о нерешенных вопросах миссии на Украине
Мир
Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией
Мир
Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации
Мир
Россия вошла в топ-30 стран по готовности к развитию инноваций
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Мир
В МВД Украины назвали незаконной блокировку в стране более 400 сайтов
Авто
В Российском союзе автостраховщиков поддержали перенос реформы техосмотра
Общество
Бывшего главу Щелковского района Подмосковья отпустили под домашний арест
Мир
В минторге США подтвердили снижение ВВП страны на 3,5%
Сюжет:

Евросоюз призвал Армению решить конфликт в стране мирным путем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз (ЕС) следит за ситуацией в Армении и просит всех участников происходящего не допускать эскалации ситуации, а решать все политические противоречия мирно. Об этом 25 февраля говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Февральская революция: почему Пашинян объявил о военном перевороте
Генштаб Армении потребовал отставки правительства

«В соответствии с конституцией Армении вооруженные силы сохраняют нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем. Поддержание демократического и конституционного порядка — это единственный способ, которым Армения может эффективно решать стоящие перед ней проблемы», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Ереване прошли акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Президент республики Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Глава государства отметил, что принимает все меры для снижения напряженности и ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Пашинян, в свою очередь, вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны. При этом военных глава армянского правительства призвал заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

В Армении продолжаются акции протеста оппозиции, которая обвиняет Пашиняна в капитуляции из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе. 25 февраля начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал происходящее в стране попыткой военного переворота и освободил от должности Гаспаряна.

Как сообщал корреспондент «Известий», оппозиция Армении намерена оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021