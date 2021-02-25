Дорожный фонд Ставропольского края увеличился на 1 млрд рублей

Размер дорожного фонда в Ставропольском крае решено увеличить на 970 млн рублей, об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Изменения в закон о бюджете, предусматривающие выделение допсредств на дорожный ремонт, были приняты на заседании региональной думы. Теперь размер дорожного фонда превышает 11 млрд рублей, уточняет NewsTracker.

Как отмечает глава краевого миндора Евгений Штепа, дополнительные деньги позволят привести в порядок большее количество дорог.

«Получится построить не только крупные объекты дорожного строительства, но и проложить дороги к небольшим населенным пунктам», — заявил министр.

В январе сообщалось, что правительство Ставрополья приняло решение о создании объездной трассы в Кисловодске. Проект Западного обхода обсуждался давно. Ориентировочная стоимость строительства дороги протяженностью 6,2 км составляет 950 млн рублей. Трасса пройдет со стороны поселка Нежинского до Старого озера.