Электронные проездные введут с марта на нескольких маршрутах в Архангельске

В Архангельске с 1 марта 2021 года начнет действовать программа электронных проездных. Об этом сообщает городская администрация.

Электронные проездные будут работать лишь на нескольких маршрутах. Речь идет об автобусах № 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 31, 42, 43, 54, 60, 62, 65, 75, 76, уточняет ИА FlashNord.

Пассажиры смогут приобрести проездные сразу на 60 и 90 поездок. В первом случае одна поездка обойдется в 27 рублей, во втором — 26 рублей. Сейчас стоимость одной поездки в автобусах равна 29 рублям.

Срок действия билетов составит 30 суток. Проездные можно приобрести у кондукторов с 28 февраля.

24 февраля заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов заявил, что в России к 2023 году может появиться образец общественного транспорта, который работает на водороде, а также комбайны и трактора с подобным механизмом.