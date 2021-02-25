Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о важности сохранения связей с Россией, несмотря на наступление сложной фазы в отношениях. Об этом в четверг, 25 февраля, он заявил в ходе виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета германской экономики.

«В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, что не оборвались все связи», — отметил глава государства. Его слова приводит портал rnd.de.

По его словам, между Западом и Востоком на протяжении последних 20 лет рушились многие мосты. Такая ситуация, в особенности в период кризиса, вызывает тревогу, указывает Газета.ru.

«Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы», — подчеркнул Штайнмайер.

Ранее в феврале канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия якобы постоянно впутывает страны ЕС в гибридные разногласия. Именно этим канцлер и объяснила необходимость выработки общей стратегии ЕС и США в отношении страны.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что, несмотря на санкции Евросоюза, диалог с Россией необходим, особенно для решения конфликтов в Сирии и Ливии, а также для защиты климата и обсуждения пандемии коронавирусной инфекции.

22 февраля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений, принятое Советом EC по иностранным делам 22 февраля под надуманным предлогом, вызывает разочарование.