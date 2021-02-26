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За год спрос на земельные участки под частные дома вырос в России на 37%

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По итогам 2020 года спрос на земельные участки под строительство частных домов увеличился на 37%, сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости». Из-за пандемии россияне активно приобретали земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП).

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В условиях вынужденной самоизоляции россияне пересмотрели привычные требования к жилью. Раньше квартира воспринималась оптимальным вариантом для проживания, но теперь городские условия перестали полностью удовлетворять потребности людей, сказали аналитики.

Кроме того, к росту спроса привели колебания курсов валют — граждане начали искать подходящие способы сохранения сбережений, добавили в «Авито Недвижимости».

Также на рынок загородного жилья оказала влияние сельская ипотека — запущенная в 2020 году программа. Она позволяет получить по ипотечному кредиту льготную ставку от 0,1 до 3% почти во всех населенных пунктах с населением не более 30 тыс. за исключением городских округов и муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, отметили в компании.

При этом повышения цен на земельные участки вслед за растущим спросом так и не последовало, сказали аналитики. Напротив, по итогам 2020 года они оказались ниже, чем в предыдущем году. Средняя стоимость сотки земли ИЖС составила 39 271 рубль, а СНТ и ДНП — 28 793 рубля, добавили в компании.

«Заметно активное участие государства в проработке различных мер поддержки ИЖС в рамках выполнения задач нацпроекта «Жилье и городская среда». В их числе, например, распространение программы льготной ипотеки на строительство частных домов для молодых семей с детьми», — отметил руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

В совокупности всё это, а также новые своевременные решения по назревшим проблемным вопросам, позволят вывести рынок загородного жилья из стагнации, полагает эксперт.

Ранее 15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.

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