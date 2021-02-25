Территорию парковых зон увеличат в Рязани

В Рязани приняли решение расширить площадь парковых зон. Вопрос обсудили на заседании гордумы в четверг, 25 февраля.

В парковую зону планируется ввести территорию в районе улицы Октябрьской площадью 4,95 га и территорию на пересечении Московского шоссе и улицы Юбилейной в 3,97 га. Их переведут из статуса многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения, зоны озеленения спецназначения в статус зоны лесопарков, городских лесов и зон отдыха, пишет 62INFO.ru.

Сейчас эти территории засажены деревьями. Изменение их статуса позволит избежать вырубки.

Инициативу о расширении парковых зон поддержало большинство депутатов гордумы.