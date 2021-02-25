Перечень площадок для запуска фейерверков утвердили в Казани

В Казани утвердили перечень разрешенных площадок для запуска фейерверков. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов.

Согласно постановлению, салют разрешено запускать на набережной Кировской дамбы, на площадке на берегу реки Казанки между гостиничным комплексом и центром семьи «Казан», а также на акватории самой Казанки, пишет InKazan.ru.

Возможны и другие места для запуска фейерверков, но каждое из них необходимо согласовывать с властями. Также организатор должен уведомить органы пожарного надзора.

Отмечается, что под запретом находится запуск салютов в помещениях, на территории взрывоопасных объектов и особо ценных объектов культурного наследия, на крышах зданий, а также во время акций, митингов и демонстраций, шествий и пикетов.