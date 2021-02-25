Россия вошла в топ-30 стран по готовности к развитию инноваций

Россия заняла 27-е место из 158 по готовности к внедрению и применению передовых технологий. Об этом говорится в докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), который был опубликован в четверг, 25 февраля.

Отмечается, что для оценки возможностей той или иной страны справедливого использования, внедрения и применения передовых технологий в докладе был составлен «индекс готовности». Он состоит из пяти элементов: внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), кадры, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), использование в промышленности и доступ к финансам.

«В этом списке также есть высокие позиции для некоторых стран с переходной экономикой и развивающихся стран, таких как Китай, который занимает 25-е место, и Российская Федерация — 27-е место», ― подчеркивается в документе.

Наиболее подготовленными оказались США, Швейцария, Великобритания, Швеция, Сингапур, Нидерланды и Республика Корея.

В сентябре 2020 года в Минэкономразвития РФ рассказали, что в стране появится цифровая платформа, предоставляющая доступ к государственной поддержке для технологических компаний.

Подчеркивалось, что ресурс объединит в себе все гранты и субсидии институтов развития, в результате чего стартапы смогут получить поддержку быстрее и с меньшей волокитой. Запуск платформы планируется на 2021 год.

Сообщалось, что правительство совместно с АНО «Платформа «НТИ», фондом «Сколково» и Фондом содействия инновациям разрабатывает концепцию «бесшовной» интеграции мер государственной поддержки институтов развития.

Предполагается, что в дальнейшем технологические предприниматели смогут направлять заявки на получение господдержки в упрощенном порядке (а именно — в режиме «единого окна») с помощью новой цифровой платформы. При этом она будет доступна не только стартапам — ресурсом можно будет воспользоваться на разных стадиях зрелости проекта.