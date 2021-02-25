Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МВФ заявили о нерешенных вопросах миссии на Украине
Мир
Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией
Мир
Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации
Мир
Россия вошла в топ-30 стран по готовности к развитию инноваций
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Мир
В МВД Украины назвали незаконной блокировку в стране более 400 сайтов
Авто
В Российском союзе автостраховщиков поддержали перенос реформы техосмотра
Общество
Бывшего главу Щелковского района Подмосковья отпустили под домашний арест
Мир
В минторге США подтвердили снижение ВВП страны на 3,5%
Сюжет:

Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 через два месяца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 февраля рассказал, что городские власти через 1–2 месяца отменят ряд ограничений по коронавирусу.

Ответ неверный: почему отличаются результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2
Эксперты рассказали, как минимизировать вероятность ошибки при сдаче анализа

«Мы видим <...> устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. <...> Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что при сохранении положительной динамики по уровню заболеваемости COVID-19 в Москве могут отменить запрет на проведение городских фестивалей, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе Собянин сообщил о спаде пандемии COVID-19. По его словам, система здравоохранения столицы выдержала экстремальную нагрузку. Мэр подчеркивал, что свою роль в стабильной работе системы сыграло и то, что в больницах не возникало дефицита с медицинским оборудованием, которое было обновлено еще в 2011–2013 годах.

В начале февраля Собянин заявлял, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

На текущий момент в Москве всё еще приостановлен бесплатный проезд для граждан старше 65 лет, действует запрет на проведение массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате, а в магазинах и транспорте необходимо носить средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию.

При этом 27 января Собянин отменил обязательное для работодателей требование отправлять на удаленку 30% сотрудников. Также были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021