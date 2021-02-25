Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 через два месяца

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 февраля рассказал, что городские власти через 1–2 месяца отменят ряд ограничений по коронавирусу.

«Мы видим <...> устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. <...> Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что при сохранении положительной динамики по уровню заболеваемости COVID-19 в Москве могут отменить запрет на проведение городских фестивалей, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе Собянин сообщил о спаде пандемии COVID-19. По его словам, система здравоохранения столицы выдержала экстремальную нагрузку. Мэр подчеркивал, что свою роль в стабильной работе системы сыграло и то, что в больницах не возникало дефицита с медицинским оборудованием, которое было обновлено еще в 2011–2013 годах.

В начале февраля Собянин заявлял, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

На текущий момент в Москве всё еще приостановлен бесплатный проезд для граждан старше 65 лет, действует запрет на проведение массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате, а в магазинах и транспорте необходимо носить средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию.

При этом 27 января Собянин отменил обязательное для работодателей требование отправлять на удаленку 30% сотрудников. Также были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00.

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