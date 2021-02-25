Новый аэропорт хотят построить власти Курской области после пандемии

Администрация Курской области не отказывается от планов по строительству терминала внутренних вылетов. Стоимость реализации проекта оценивается более чем в 350 млн рублей. Соответствующую информацию озвучил губернатор Роман Старовойт во время отчета о деятельности администрации за 2020 год.

По словам Старовойта, реализация проекта замедлилась из-за кризиса, связанного с пандемией. В 2021 году власти приступят к реконструкции действующего аэровокзального комплекса. Об этом сообщает ИА «Абирег». Ремонт необходим в связи с возросшим пассажиропотоком. В 2020 году услугами аэропорта воспользовались более 56 тыс. человек.

Осенью 2019 года построить новое здание терминала предложило ООО «Браво» за собственный счет. В сентябре 2020 года компания предложила реализовать проект с помощью механизма концессии из-за увеличения стоимости проекта.