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Парашютную вышку реконструируют в Школе юных летчиков в Ижевске

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В Ижевске (Удмуртия) в мае этого года начнут реконструировать парашютную вышку в Школе юных летчиков. Проект восстановительных работ стал общегородским.

Средства на ремонт вышки собрали на краудфандинговой площадке. Также желающие сдавали макулатуру, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на ТРГ «Моя Удмуртия».

Сейчас подрядчик ожидает наступления подходящей погоды для начала реконструкции. Завершить работы планируется за лето, официальное открытие назначено на 1 сентября.

1 сентября 2021 года также должна открыться после капитального ремонта сама Школа юных летчиков.

Ранее в феврале сообщалось, что в Ижевске в скором времени будет создана парусная школа. В муниципальном бюджете нашлись деньги на разработку проектно-сметной документации.

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