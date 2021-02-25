В МВД Украины назвали незаконной блокировку в стране более 400 сайтов

Решение суда о блокировке на территории Украины 426 сайтов, среди которых «Живой журнал» и сайт российского издания РБК, является незаконным и будет пересмотрено. Об этом заявил «РБК Украина» замглавы МВД страны Антон Геращенко 25 февраля.

«Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором», — сказал он.

Геращенко отметил, что судья вынесла решение о блокировке сайтов после заявления гражданина, утверждавшего, что на этих ресурсах распространена информация, которая его порочит. Заявление в полицию подал бизнесмен, который просил арестовать и заблокировать сайты.

Отмечается, что список, указанный истцом, не совпадает с тем перечнем сайтов, который в итоге был заблокирован. Например, бизнесмен не жаловался на РБК и «Живой журнал», однако в список заблокированных сайтов они вошли, пишет «Страна.ua».

О том, что Голоссевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, стало известно ранее в этот день. Основанием для блокировки стало определение судьи по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Статья касается преступлений, связанных с мошенничеством и незаконными операциями с использованием электронно-вычислительной техники.

Кроме того, операторы должны заблокировать несколько местных новостных порталов и ресурсы, которые посвящены криптовалютам. Отмечается, что решение может быть обжаловано в апелляционном суде Киева.