Полезные для здоровья рыбоовощные чипсы создали в Астрахани

Ученые из Астраханского государственного технического университета создали полезные для здоровья рыбоовощные чипсы.

Сначала студентка третьего курса университета Дарья Миронова придумала рецепт снеков из моркови. А теперь среди разработок значатся уже свекольные и рыбоовощные снеки.

Их делают на основе морской и речной рыбы, благодаря чему снеки становятся низкокалорийным продуктом с высоким содержанием белков.

Ученые предлагают включить свои разработки в меню школьных столовых. Взрослым сторонникам здорового питания такие снеки можно использовать в качестве перекуса.

Как уточняет «Астрахань 24», губернатор Игорь Бабушкин неоднократно отмечал, что научный потенциал астраханских вузов должен в том числе обеспечивать развитие экономики региона. Он выражал уверенность, что уникальные и полезные продукты, разработанные местными учеными, смогут привлечь инвестиции в производство и дать импульс развитию пищевой промышленности.

В конце января сообщалось, что в Астраханском государственном медицинском университете работают над созданием лекарства от туберкулеза на основе верблюжьего молока. Ученые уверены, что пептиды молока разрушают клеточную мембрану палочки Коха, после чего не вырабатывается устойчивость к лекарствам.