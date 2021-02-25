Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МВФ заявили о нерешенных вопросах миссии на Украине
Мир
Президент Германии призвал не отказываться от связей с Россией
Мир
Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации
Мир
Россия вошла в топ-30 стран по готовности к развитию инноваций
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Мир
В МВД Украины назвали незаконной блокировку в стране более 400 сайтов
Авто
В Российском союзе автостраховщиков поддержали перенос реформы техосмотра
Общество
Бывшего главу Щелковского района Подмосковья отпустили под домашний арест
Мир
В минторге США подтвердили снижение ВВП страны на 3,5%

В Волгограде сдали первый дом проблемного ЖК «Адмиралтейский»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноармейском районе Волгограда завершилось строительство первой многоэтажки ЖК «Адмиралтейский». Ключи от своих квартир уже получили 60 человек, до конца недели их передадут еще 166 собственникам.

Рабочее бремя: дефицит строителей в России достиг 50%
Нехватка сотрудников приводит к росту цен на первичное жилье

Как сообщает региональная администрация, в 2015 году застройщик должен был сдать два 21-этажных дома ЖК «Адмиралтейский», однако строительство прекратилось в 2013 году. Госстройнадзор неоднократно выявлял нарушения со стороны компании, позже было вскрыто хищение средств дольщиков, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

На момент возбуждения уголовных дел по фактам хищения готовность домов составляла 80%. Спустя несколько лет, после внесения поправок в Градостроительный кодекс об отмене повторной госэкспертизы домов, готовых на 80%, новый застройщик завершил работы и сдал первый дом.

В скором времени планируется достроить вторую многоэтажку. Застройщик обещает ввести ее в эксплуатацию во II квартале 2021 года.

26 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблема долгостроев и обманутых дольщиков в 2020 году полностью решена в Мурманской и Псковской областях, республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021