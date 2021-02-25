В Волгограде сдали первый дом проблемного ЖК «Адмиралтейский»

В Красноармейском районе Волгограда завершилось строительство первой многоэтажки ЖК «Адмиралтейский». Ключи от своих квартир уже получили 60 человек, до конца недели их передадут еще 166 собственникам.

Как сообщает региональная администрация, в 2015 году застройщик должен был сдать два 21-этажных дома ЖК «Адмиралтейский», однако строительство прекратилось в 2013 году. Госстройнадзор неоднократно выявлял нарушения со стороны компании, позже было вскрыто хищение средств дольщиков, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

На момент возбуждения уголовных дел по фактам хищения готовность домов составляла 80%. Спустя несколько лет, после внесения поправок в Градостроительный кодекс об отмене повторной госэкспертизы домов, готовых на 80%, новый застройщик завершил работы и сдал первый дом.

В скором времени планируется достроить вторую многоэтажку. Застройщик обещает ввести ее в эксплуатацию во II квартале 2021 года.

26 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблема долгостроев и обманутых дольщиков в 2020 году полностью решена в Мурманской и Псковской областях, республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.