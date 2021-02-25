Экстренное предупреждение продлили в Свердловской области из-за морозов

Жителей Свердловской области предупреждают о морозах. В регионе продлили экстренное предупреждение.

По прогнозам синоптиков, температура будет ниже норму на семь градусов и более 26 и 27 февраля. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Ночью похолодает до –31 градуса, в дневные часы ожидается около –19 градусов.

В течение двух дней в регионе ожидается переменная облачность, местами возможен снег.

Во время аномальных холодов жителей Свердловской области предупреждают о возможных коммунальных авариях и ДТП. Также возрастает риск получения обморожений. Граждан просят иметь при себе теплые вещи и зарядное устройство при выезде за пределы населенных пунктов.

Ранее экстренное предупреждение было объявлено на территории Карелии. В течение суток снежный покров может увеличиться на 6–9 см.