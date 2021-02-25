Асфальт «растаял» вместе со снегом в Новозыбкове

В Новозыбкове Брянской области вместе со снегом «растаяло» дорожное покрытие. Местные жители сфотографировали большие ямы и пробоины на проезжей части. Снимки попали в городские паблики.

Жители выражают возмущение состоянием городских дорог. Они обращают внимание, что речь идет о центральных улицах, и требуют привести асфальт в порядок, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что в Брянской области за пять лет отремонтировали и построили 2928 км автомобильных дорог. Только в прошлом году в регионе привели в порядок 610 км трасс.