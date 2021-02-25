Бойлер упал на голову первоклассника в школе на Сахалине

Следственный отдел по городу Оха Сахалинской области начал доследственную проверку после новостей в СМИ о травмировании ребенка в столовой одной из средних школ.

Бойлер упал на голову первоклассника, когда тот мыл руки перед обедом, в четверг, 25 февраля, сообщает ИА SakhalinMedia. В данное время устанавливаются обстоятельства инцидента. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за проверку качества и безопасности установки школьного оборудования, а также качества проводимых ремонтных работ, приняты меры профилактического характера.

Ранее в феврале старшеклассник ударил учительницу в школе в якутском селе Сутуруоха, женщину госпитализировали. Инцидент произошел на уроке русского языка и литературы. Перед окончанием занятия педагог сделала школьнику замечание. После урока женщина вышла в коридор, где десятиклассник ее ударил.