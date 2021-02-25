Названа дата премьеры на РЕН ТВ кулинарного шоу Сталика Ханкишиева

Премьера кулинарного шоу «О вкусной и здоровой пище. Телеальманах» состоится 6 марта в 8:30 на телеканале РЕН ТВ. Об этом 25 февраля рассказал ведущий программы, автор кулинарных книг, популярный блогер Сталик Ханкишиев.

По его словам, приготовление пищи — развлечение для серьезных мужчин.

«Во многих странах этим занимается средний слой, высокообеспеченные слои населения. Люди бедные чаще всего питаются чем-то готовым, тем, что они покупают в магазинах, точках общепита», — рассказал он журналистам.

Ханкишиев признался, что никогда не работал поваром, но приготовлением пищи был увлечен всегда. Задача научить сотни тысяч людей готовить лучше, чем в ресторане, достойная и эта работа ему нравится.

«Для женщины приготовление еды — каждодневная обязанность, для мужчины — способ проявить себя, что-то доказать каким-то друзьям, коллегам», — поделился телеведущий. Как добавил блогер, на него вышли люди с РЕН ТВ, которые не хотят допустить халтуры ни в чем.

«Мы шлифуем каждую нотку, там нет ни грамма фальши, там нет ни одного пустого кадра. Программа насыщенная, плотная», — оценил он шоу.

Сталик Ханкишиев в 2000 году начал вести кулинарный блог, рассказывая о тонкостях национальной кухни. Его блюда выигрывали в многочисленных международных кулинарных конкурсах и получили множество премий авторитетных изданий.