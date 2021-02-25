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Штрафы за продажу энергетиков подросткам утвердили в Башкирии

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Депутаты Госсобрания Башкортостана поддержали законопроект, который предусматривает штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним. Максимальный штраф составляет 250 тыс. рублей.

Документ о запрете продажи энергетических напитков подросткам был принят в ноябре 2020 года. Речь идет об ограничении торговли в образовательных и медицинских организациях, а также в организациях отдыха детей, физкультурных и спортивных объектах. Запрет не распространяется на кофе.

Штраф за нарушение запрета для физических лиц составит от 3 до 4 тыс. рублей. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Для должностных лиц штраф составит до 40 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей. В случае повторного нарушения размер штрафов увеличивается. Для физических лиц он достигает 5 тыс. рублей, для должностных — 50 тыс. рублей, для юридических — до 250 тыс. рублей.

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