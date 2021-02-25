Peugeot сменила фирменный логотип

Французская компания Peugeot представила новый фирменный логотип. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 25 февраля.

Логотип представляет собой треугольный щит с изображением головы льва и надписью Peugeot сверху.

«Новый логотип призван помочь бренду покорить новые страны, ускорить темпы глобального роста и открыть всему миру французский стиль, технологичность и элегантность. Бренд дает своим клиентам новое обещание: обеспечить высокий уровень качества жизни через автомобили Peugeot», — говорится в сообщении.

Первым автомобилем с новой эмблемой станет хетчбэк Peugeot 308 следующего поколения. Премьера модели состоится 18 марта.

В конце 2020 года сообщалось, что Peugeot в декабре увеличила стоимость своих новых автомобилей на российском рынке на 2,2–3,6% относительно прежних цен.

В частности, модель 3008 подорожала на 70 тыс. рублей и стоит теперь от 2 009 000 до 2 509 000 рублей.

Модель 408 прибавила в цене 30 тыс. рублей. Ее можно приобрести за сумму от 1 199 000 до 1 399 000 рублей.

Кроссовер 5008 подорожал на 70 тыс. рублей. Дилеры предлагают модель за цену от 2 329 000 до 2 729 000 рублей.