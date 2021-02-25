Гимназию в Оренбурге открыли после вспышки кишечной инфекции

В Оренбурге сняли ограничения в работе гимназии №1, где несколько дней назад произошло массовое заражение норовирусом. На входе в учебное заведение организовали «утренний фильтр». Отстраненные от учебы по каким-либо признакам заболевания дети в гимназии отсутствуют.

Тем временем, из больницы выписали четырех учащихся, у которых ранее был диагностирован норовирус. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ученики уже приступили к занятиям, сообщает портал 56orb.ru со ссылкой на главу городского управления образования Ларису Бебешко.

18 февраля в гимназии была зафиксирована вспышка норовируса. Заболели 16 учеников, педагог и работник пищеблока. Всех учащихся на время перевели на дистанционное обучение. Сотрудники Роспотребнадзора провели противоэпидемиологические мероприятия и лабораторные исследования.

В отношении предполагаемых виновных заражения будут возбуждены административные дела.