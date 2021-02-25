Правительство России отложило введение новых правил техосмотра

Правительство России отложило введение нового порядка прохождения технического осмотра автомобилей на 1 октября. Об этом сообщил в четверг, 25 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании.

Он напомнил, что новый порядок должен был вступить в силу с 1 марта.

«С 1 марта <…> предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что, несмотря на улучшение ситуации с пандемией COVID-19, новый порядок техосмотра может нести определенные риски.

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Мы не должны этого допустить», — заявил глава правительства.

По его словам, на первом этапе введения нового порядка техосмотра возможны разные сложности, например «неравномерное распределение нагрузки очереди». Он поручил до 1 октября еще раз обратить внимание на процедуры и их техническую реализацию, чтобы система работала без сбоев и владельцы автомобилей не столкнулись с какими-либо неудобствами.

Согласно новому порядку прохождения техосмотра, процедура будет фиксироваться на камеру, затем снимки автомобилей будут заносить в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ТО). Кроме того, в систему будут переданы координаты прохождения техосмотра автомобиля, а также дата и время начала и окончания диагностики.

При этом диагностическую карту будут выдавать в электронном виде. Владельцы автомобилей смогут получить и бумажный аналог карты. За езду без ТО водителей будут штрафовать. Штрафы для компаний, торгующих диагностическими картами, увеличатся в несколько раз.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что решение о переносе введения нового порядка прохождения ТО ожидаемо, но работать оно не будет без увеличения тарифов на процедуру.