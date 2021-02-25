Пашинян уволил начальника генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника генерального штаба ВС генерал-полковника Оника Гаспаряна после того, как военные потребовали его отставки. Об этом он сообщил в четверг, 25 февраля, в Facebook.

«Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя», — говорится в посте.

Глава минобороны страны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей, добавил Пашинян. При этом президент Армении приказ об увольнении еще не подписал.

Ранее 25 февраля генштаб ВС Армении выступил с требованием об отставке Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.

В этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении собирается оставаться на площади Свободы в Ереване до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. До этого в городе одновременно прошли акции сторонников и противников Пашиняна. Так, оппозиция собралась на площади Свободы, а сторонники премьера устроили шествие.

Как заявил координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян, оппозиция будет каждый день проводить протесты с требованием отставки премьер-министра Армении.

После завершения акции сторонников Пашиняна премьер-министр призвал политические силы к консультациям.

Оппозиция обвиняет премьера в «капитуляции» после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в регионе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.