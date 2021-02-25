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Пожилая супружеская пара погибла в ДТП на трассе Екатеринбург–Тюмень

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На трассе Екатеринбург–Тюмень в результате столкновения двух иномарок погибли пожилые супруги 1936 и 1946 годов рождения. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла 24 февраля на 48-м км федеральной трассы Екатеринбург–Тюмень. Автомобиль Skoda под управлением мужчины 1936 года рождения выехал на встречку и врезался в легковой Renault, за рулем которого находилась женщина 1985 года рождения, пишет ТагилСити.ру.

В результате столкновения водитель Skoda и его пассажирка 1946 года рождения получили различные травмы, от которых скончались на месте. Водитель второй иномарки госпитализирована с ушибами, сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой.

Известно, что погибшие были супругами. По словам очевидца, пожилой водитель выехал на встречную полосу из-за плохой видимости — обзор перекрыло снежное облако, поднявшееся от проехавшего до этого грузовика.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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