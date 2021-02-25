Аэропорт в Великих Луках планируют реконструировать в Псковской области

Власти Псковской области рассматривают возможность реконструкции аэропорта в Великих Луках. На техническое и технологическое обеспечение аэропорта потребуются крупные финансовые затраты.

По словам председателя комитета по транспортному и дорожному хозяйству Бориса Елкина, Великие Луки являлись промежуточным аэропортом между Санкт-Петербургом, Псковом и Москвой. Его использовали для дозаправки самолетов. На текущий момент воздушные суда преодолевают расстояние между городами без затруднений. Для восстановления пассажиропотока из Великих Лук потребуется реконструкция аэродрома. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Елкин отметил, что администрация Псковской области принимает все меры для развития авиасообщения на территории региона. Для жителей Великих Лук действует автобусное и железнодорожное сообщение, чтобы добраться до Пскова и совершить пересадку на авиарейс.