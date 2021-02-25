Особую экономическую зону создадут в Оренбурге

В Оренбурге появится особая экономическая зона. Ее создадут по инициативе губернатора Дениса Паслера. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета. Они внесли более 20 поправок в графическую часть генплана Оренбурга и утвердили границы ОЭЗ.

Зона будет располагаться в районе улицы Тихой в Дзержинском районе. Как уточняет РИА «Оренбуржье», статус особой экономической зоны предполагает особые условия для реализации бизнес-проектов. Это должно привлечь инвесторов и оказать помощь в развитии города.

11 февраля сообщалось, что в Минпромторге России утвердили создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Коми. Там отметили, что этот проект важен для повышения инвестиционной привлекательности и стимулирования развития обрабатывающей промышленности Коми.