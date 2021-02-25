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Женщину-водителя осудили за гибель ребенка в ДТП в Новоалтайске

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Жительницу Новоалтайска (Алтайский край) осудили за совершение ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы.

Авария произошла 26 июля 2020 года. По данным Госавтоинспекции, женщина за рулем Nissan Sunny совершила наезд на ребенка, который шел по правой обочине поздно вечером. Женщина не справилась с управлением и съехала с дороги.

От полученных травм ребенок погиб до приезда скорой помощи.

Установлено, что на момент ДТП женщина-водитель находилась в пьяном состоянии. Изначально ей грозило до 12 лет лишения свободы, пишет altapress.ru со ссылкой на «Банкфакс». Женщина попросила прощения у родных погибшего, в ответ они ходатайствовали об условном наказании и просили понизить категорию преступления.

Жительницу Новоалтайска приговорили к четырем годам колонии-поселения.

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