Около 600 единиц медицинского оборудования закупят в Хабаровском крае

Порядка 600 единиц нового оборудования закупят в 2021 году для медучреждений Хабаровского края. В том числе флюорографы, маммографы, рентгенологические установки и компьютерные томографы.

В регионе стартовала реализация пятилетней программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает ИА AmurMedia. В 2021–2025 годах на приобретение медицинского оборудования, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт поликлиник, обучение кадров будет направлено 8,1 млрд рублей из которых более 7 млрд — средства федерального бюджета.

«Сегодня мы с уверенностью говорим, что в 2021 году приобретем около 600 единиц медицинского оборудования, в том числе флюорографы, маммографы, рентгенологические установки, компьютерные томографы», — отмечает заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Также в этом году планируется построить пять новых ФАПов и одну амбулаторию. Они появятся в селах Шереметьево (Вяземский район), Пушкино (Бикинский район), Марусино (район имени Лазо), Федоровка и Константиновка (Хабаровский район) Нелькан (Аяно-Майский район).