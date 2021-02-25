Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд заочно арестовал собственника сети ресторанов «Тарас Бульба»
Мир
Пашинян отказался провести внеочередные выборы в парламент Армении
Наука
Экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле
Мир
Индонезийский вулкан выбросил столб пепла на высоту 1500 м
Экономика
Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»
Мир
Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Более 100 тыс. человек проголосовали за установку памятника на Лубянке
Мир
Трое рабочих погибли при взрыве на предприятии в Сингапуре
Спорт
Лыжник Большунов стал четвертым в спринте на ЧМ в Германии

Около 600 единиц медицинского оборудования закупят в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 600 единиц нового оборудования закупят в 2021 году для медучреждений Хабаровского края. В том числе флюорографы, маммографы, рентгенологические установки и компьютерные томографы.

В регионе стартовала реализация пятилетней программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает ИА AmurMedia. В 2021–2025 годах на приобретение медицинского оборудования, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт поликлиник, обучение кадров будет направлено 8,1 млрд рублей из которых более 7 млрд — средства федерального бюджета.

«Сегодня мы с уверенностью говорим, что в 2021 году приобретем около 600 единиц медицинского оборудования, в том числе флюорографы, маммографы, рентгенологические установки, компьютерные томографы», — отмечает заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Также в этом году планируется построить пять новых ФАПов и одну амбулаторию. Они появятся в селах Шереметьево (Вяземский район), Пушкино (Бикинский район), Марусино (район имени Лазо), Федоровка и Константиновка (Хабаровский район) Нелькан (Аяно-Майский район).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021