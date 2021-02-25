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Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Нижегородской области

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Мужчина и трехлетний мальчик погибли при пожаре в Нижегородской области. По предварительным данным, причиной горения стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Пожар произошел в дневное время в частном доме на улице Школьной в деревне Суморево. По данным МЧС, хозяйка дома ушла в магазин, оставив 36-летнего сына и трехлетнего внука. Во время отсутствия произошло возгорание. На момент прибытия пожарных подразделений огонь охватил внутренние помещения дома, пишет ИА «НьюсНН».

Дом практически полностью выгорел на площади 120 кв. м. Тела погибших обнаружили спасатели.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в Челябинской области, в результате которого погибла девочка. Еще два ребенка и женщина самостоятельно покинули дом. Детей госпитализировали с ожогом верхних дыхательных путей.

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