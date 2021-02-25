Режим самоизоляции продлили в Тамбовской области

В Тамбовской области продлен режим самоизоляции для пожилых людей. Соответствующие изменения внесены в постановление региональной администрации. Согласно им, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями действует до 11 марта.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», в последний раз изменения в ограничительное постановление вносились в конце января. Тогда было продлено время работы предприятий общепита с 23:00 до 1:00. Но с одним условием — в зале в этот период должно находиться не более 30% посетителей.

По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Тамбовской области 123 новых случая заболевания COVID-19. Из них 11 — это несовершеннолетние. Прибывших из других регионов нет, 123 контактных с заболевшими.