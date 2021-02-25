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Футболист Промес допустил получение российского гражданства

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Футболист «Спартака» Квинси Промес не исключил, что может получить российское гражданство. Об этом он сообщил в четверг, 25 февраля, на пресс-конференции по поводу его возвращения в футбольный клуб.

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«Был бы выбор, почему нет. Я в сердце уже русский. Бумага — это уже другое», — отметил нидерландский футболист.

В этот же день стало известно, что «Спартак» подписал с Промесом контракт на 3,5 года.

Нидерландский футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, передает «Газета.ру».

В августе 2018 года он подписал семилетний контракт с испанским клубом «Севилья», но в 2019-м его перекупил нидерландский клуб «Аякс».

В среду, 24 февраля, «Спартак» объявил о переходе футболиста из «Аякса». Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

«Мне действительно было очень тяжело покинуть «Спартак». Тогда я говорил, что уйду, только когда мы станем чемпионами. Сейчас я могу сказать то же самое», — заявил Промес на пресс-конференции.

Он добавил, что был рад вернуться в «Спартак».

«Здесь сыграла какая-то судьба, какие-то законы Вселенной. В первый год в Нидерландах я очень много забивал, в том числе и в Лиге чемпионов. Второй сезон у меня не задался, потом агент мне сказал, что «Спартак» снова мной заинтересован. Я решил, что это судьба, очень рад вернуться сюда и чувствую здесь себя как дома», — подытожил футболист.

Накануне, 24 февраля, футболисты оценили возвращение Промеса в московский клуб. Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что возвращение нидерландского футболиста — это усиление для клуба. Бывший полузащитник красно-белых Денис Глушаков также подтвердил, что Промес станет хорошей поддержкой команды.

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