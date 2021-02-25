Работу по очистке крыш от снега усилили в Твери

В связи с резким потеплением в Твери усилили работу по очистке кровель от наледи. За проведением работ следят представители районных администраций.

Рабочие огораживают зоны уборки специальными лентами. Способ очистки выбирают в зависимости от типа кровли. Плоские крыши приводят в порядок сотрудники управляющих организаций. Для очистки скатных крыш привлекают альпинистов. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Для очистки труднодоступных кровель сложной конструкции используют вышки.

В период активного таяния снега управляющие компании обязаны проводить расчистку дождеприемных колодцев. Жителям Твери рекомендовано соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области из-за ухудшения погодных условий дорожные службы переведены на усиленный режим работы.