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Нацсовет Украины назначил две внеплановые проверки телеканалу «Наш»

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Две внеплановые проверки назначены украинскому телеканалу «Наш» Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе регулятора.

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«Сразу две проверки ждут телеканал «Наш» из-за разжигания вражды и распространение в эфире нарративов российской пропаганды», — говорится в сообщении.

В нацсовете подчеркнули, что в результате исследования вещания телеканала были выявлены распространенные высказывания депутатов Верховной рады Вадима Рабиновича и Евгения Балицкого, в которых якобы имелись признаки разжигания розни и «фейковые постулаты российской пропаганды». Также, по данным регулятора, в одном из эфиров Рабинович заявил об «идеологии фашизма», которую, по его словам, Киев исповедует с 2014 года.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Украинский лидер объяснил свое решение «борьбой с пропагандой».

К телеканалам применяются ограничения в виде блокировки активов, ограничений торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы страны и другие.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

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