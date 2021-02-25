Дорожников в Рязанской области перевели на усиленный режим работы из-за погоды

В Рязанской области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Дорожники переведены на усиленный режим работы. Предупреждение для автолюбителей выпустило ФКУ Упрдор Москва–Волгоград.

В пятницу, 26 февраля, на территории региона прогнозируется снег, переходящий в дождь, порывистый ветер до 15 м/с и колебание температуры воздуха от минусовых до плюсовых значений, пишет РИА «7 новостей».

Для обеспечения движения на участках федеральных трасс дорожники переведены в режим повышенной готовности. В уборке снега и обработке дорог задействуют 30 единиц техники. Дежурство ведется круглосуточно.

В управлении просят водителей быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе техники.