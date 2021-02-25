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Чумаков рассказал об интересе в ООН к российским вакцинам от COVID-19

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Постпредство России при ООН в Нью-Йорке получает большое количество запросов на российские вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в четверг, 25 февраля, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.

«Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами... В постпредство поступают сообщения от представителей зарубежных стран, которые иногда могут дублироваться по двусторонним каналам», — отметил он на онлайн-брифинге.

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Чумаков добавил, что первоочередной задачей является иммунизация населения России.

Ранее в этот день депутат голландского парламента, лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что Амстердам должен договориться с Москвой о поставках в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Накануне сообщалось, что российскую вакцину зарегистрировали в Египте и в Гондурасе.

19 февраля МИД РФ предложил всем работающим в России иностранным дипломатам привиться от COVID-19. Ведомство разослало всем зарубежным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Также в РФ созданы еще две вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак», которую создал Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Ранее «Известия» сравнивали достоинства каждой из вакцин.

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