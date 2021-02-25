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Клишас оценил инициативу об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

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Усиление ответственности за оскорбление ветеранов поможет противодействовать посягательствам на историческую правду. Об этом 25 февраля заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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«Введение ответственности за умаление народного подвига при защите Отечества, выразившееся в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и оскорблении памяти защитников Отечества, позволит создать необходимые условия для противодействия посягательствам на историческую правду», — сказал сенатор.

По словам Клишаса, принятие соответствующего закона будет гарантировать реализацию и положений Конституции. Эти поправки направлены на исполнение положений статьи 67.1 Конституции, согласно им РФ чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды, подчеркнул сенатор.

Он отметил, что закрепление в Основном законе страны общенациональных приоритетов, традиционных для России духовных, культурных, нравственных ценностей и исторической преемственности является, в частности, ответом на попытки пересмотра роли российского народа во Второй мировой войне.

Ранее 25 февраля сообщалось, что в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Поправками предлагается приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма. За такое деяние предусмотрен штраф до 5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет. По общему правилу минимальный порог ответственности — от двух месяцев тюрьмы и, соответственно, штраф от 5 тыс. рублей.

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