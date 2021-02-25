Клишас оценил инициативу об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Усиление ответственности за оскорбление ветеранов поможет противодействовать посягательствам на историческую правду. Об этом 25 февраля заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Введение ответственности за умаление народного подвига при защите Отечества, выразившееся в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и оскорблении памяти защитников Отечества, позволит создать необходимые условия для противодействия посягательствам на историческую правду», — сказал сенатор.

По словам Клишаса, принятие соответствующего закона будет гарантировать реализацию и положений Конституции. Эти поправки направлены на исполнение положений статьи 67.1 Конституции, согласно им РФ чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды, подчеркнул сенатор.

Он отметил, что закрепление в Основном законе страны общенациональных приоритетов, традиционных для России духовных, культурных, нравственных ценностей и исторической преемственности является, в частности, ответом на попытки пересмотра роли российского народа во Второй мировой войне.

Ранее 25 февраля сообщалось, что в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Поправками предлагается приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма. За такое деяние предусмотрен штраф до 5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет. По общему правилу минимальный порог ответственности — от двух месяцев тюрьмы и, соответственно, штраф от 5 тыс. рублей.