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Лыжник Большунов стал четвертым в спринте на ЧМ в Германии

Сергей Устюгов пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

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Двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на финальном этапе Кубка мира, заявил 25 февраля спортсмен журналистам после выступления в спринтерской гонке на чемпионате мира, в которой занял пятое место.

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«Психологически и физически я готовился к чемпионату мира и понимал, что выступить здесь — мой потолок», — цитирует его ТАСС. По словам лыжника, ему нужно отдохнуть, так как много сил и нервов отдано подготовке.

«Я понимаю, что надо ехать домой к семье, а не бежать какой-то непонятный финал Кубка мира», — добавил спортсмен.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам должен был пройти в Пекине в марте, однако его перенесли в Норвегию, которая отказалась провести соревнование из-за коронавируса. Предпоследний этап вместо Осло примет Швейцария.

Ранее в этот день российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Устюгов пришел пятым.

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