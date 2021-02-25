Сергей Устюгов пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

Двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на финальном этапе Кубка мира, заявил 25 февраля спортсмен журналистам после выступления в спринтерской гонке на чемпионате мира, в которой занял пятое место.

«Психологически и физически я готовился к чемпионату мира и понимал, что выступить здесь — мой потолок», — цитирует его ТАСС. По словам лыжника, ему нужно отдохнуть, так как много сил и нервов отдано подготовке.

«Я понимаю, что надо ехать домой к семье, а не бежать какой-то непонятный финал Кубка мира», — добавил спортсмен.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам должен был пройти в Пекине в марте, однако его перенесли в Норвегию, которая отказалась провести соревнование из-за коронавируса. Предпоследний этап вместо Осло примет Швейцария.

Ранее в этот день российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Устюгов пришел пятым.