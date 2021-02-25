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Более 80% врачей заявили о готовности рекомендовать знакомым вакцинацию от COVID-19

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43% врачей порекомендовали бы вакцину от COVID-19, которой привились сами, 38% — любую вакцину. Это показал опрос приложения «Справочник врача», проведенный для «Известий».

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В опросе приняли участие более 4 тыс. врачей.

Вакциной «Спутник V» привился 91% опрошенных, «ЭпиВакКороной» — 6%, один человек привился «КовиВаком».

При этом 30% врачей заявили, что привились бы «Спутником V» при свободном выборе, 20% — «ЭпиВакКороной», 8% — «КовиВаком», следует из результатов опроса.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. «ЭпиВакКорона» — разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». «КовиВак» создал Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Ранее «Известия» сравнивали достоинства каждой из вакцин.

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