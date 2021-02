В РАО отметили рост дохода от использования музыки онлайн в 2020 году

Доход компаний от использования музыки онлайн в 2020 году вырос в среднем на 40%. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил директор Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев в ходе онлайн-дискуссии о перспективах развития культурных индустрий в стране и мире после пандемии.

По его словам, сборы от лайф-концертов уменьшались в три раза на фоне пандемии коронавируса.

«В России существенно, по сравнению с мировым рынком, выросла онлайн-дистрибуция. Это связано было с ростом стриминга и с тем, что люди, находясь в изоляции, хотели потреблять контент — слушать музыку и смотреть видео», — отметил Дмитриев.

Он добавил, что ситуация в индустрии шоу-бизнеса и с концертами артистов в 2020 году оказалась «плачевной», так как они стали в разы реже выступать в кафе, барах и ресторанах.

«Авторы у нас оказываются самой уязвимой частью индустрии», — подчеркнул глава РАО.

Ранее в феврале стало известно, что композиция Don't Stop Me Now британской рок-группы Queen признана самой жизнеутверждающей песней в пандемию коронавируса. Большинство респондентов считают, что песня Queen способна быстро поднять настроение и зарядить энергией. На втором месте оказался хит группы ABBA Dancing Queen, а бронзовым призером стала песня Living On The Prayer коллектива Bon Jovi.

В январе 2020 года онлайн-сервисы для прослушивания музыки подвели итоги 2020 года, составив чарты наиболее востребованной у россиян в минувшем году музыки. Практически во всех них можно встретить российского рэпера Моргенштерна.