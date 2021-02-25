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Один человек погиб при опрокидывании лесовоза в Томской области

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Водитель погиб при опрокидывании лесовоза в Томской области. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением транспортным средством.

Авария произошла на автодороге Колпашево — Белый Яр. По данным МВД, водитель лесовоза Scania 1957 года рождения совершил опрокидывание на левую обочину по ходу движения. Об этом сообщает РИА «Томск».

Водитель скончался до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске автомобилистка за рулем Nissan March пыталась скрыться от полицейских после ДТП. Уходя от погони, она допустила столкновение с Nissan Teana и скончалась на месте аварии.

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