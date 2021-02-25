Во Франции умер швейцарский поэт Филипп Жакоте

Во Франции в возрасте 95 лет умер швейцарский поэт, переводчик и литературный критик Филипп Жакоте. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает BFM TV.

По информации телеканала, Жакоте умер в ночь на 24 февраля в своем доме в Гриньяне.

Поэт родился 30 июня 1925 года в Модоне, в швейцарском кантоне Во. Однако большую часть своей жизни провел именно в Гриньяне. Его первая работа была опубликована в 1945 году.

Спустя время Жакоте начал заниматься переводами — он подарил свету произведения Осипа Мандельштама, Джузеппе Унгаретти, Гомера и Томаса Манна.

Жакоте также был удостоен многочисленных французских и немецких премий, в том числе Гонкуровской премии (2003) и Гран-при национального перевода (1987).