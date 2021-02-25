ЦБ установил факты манипулирования акциями ряда крупных компаний

Центробанк РФ выявил ряд случаев манипулирования акциями нескольких российских компаний. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила пресс-служба регулятора.

В список вошли акции «Газпрома», Сбербанка, Московской биржи, «Башнефти», «Норникеля», «Лукойла», ВТБ Банка, «Магнита», «Роснефти», «Мосэнерго» и ТГК-14. Отмечается, что случаи манипулирования происходили на организованных торгах в период с 22 марта 2016 года по 23 августа 2018 года.

«В ходе проверки установлено, что рядом физических лиц <…> совершались операции с акциями из числа вышеперечисленных по предварительному соглашению с компанией Maraion Investments Limited (зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр), относящиеся к манипулированию рынком. Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций», ― говорится в сообщении регулятора.

В середине января 2021 года Минфин России приступил к разработке новой стратегии финансового рынка до 2030 года, назвав основной задачей стратегии формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках.

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ЦБ рекомендовал кредиторам смягчить условия по ссудам, предоставил организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга по реструктурированным в связи с пандемией кредитам, предоставил льготы при переоценке акций и облигаций в портфелях, резко подешевевших из-за обвала рынков, и др.