Финский игрок КХЛ Хиетанен назвал лучшую черту русских людей

Финский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Юусо Хиетанен назвал лучшую черту русских людей. Интервью со спортсменом опубликовано на сайте клуба в четверг, 25 февраля.

«Думаю, русские очень честные, искренние, вы не притворяетесь. Финны такие же, наверное, поэтому мне так нравится эта черта», — сказал он.

Хиетанен отметил, что ему нравится в Москве «многообразие всего». По словам хоккеиста, в российской столице есть куда сходить.

Финский защитник выступает в КХЛ с 2011 года. Сначала он входил в клуб «Торпедо», а в 2015 году перешел в «Динамо».

В декабре 2018 года Хиетанен поделился мнением о сборной России.

Финский хоккеист высоко отозвался о российской команде, выделив спортсмена Павла Дацюка.