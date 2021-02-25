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Финский игрок КХЛ Хиетанен назвал лучшую черту русских людей

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Финский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Юусо Хиетанен назвал лучшую черту русских людей. Интервью со спортсменом опубликовано на сайте клуба в четверг, 25 февраля.

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«Думаю, русские очень честные, искренние, вы не притворяетесь. Финны такие же, наверное, поэтому мне так нравится эта черта», — сказал он.

Хиетанен отметил, что ему нравится в Москве «многообразие всего». По словам хоккеиста, в российской столице есть куда сходить.

Финский защитник выступает в КХЛ с 2011 года. Сначала он входил в клуб «Торпедо», а в 2015 году перешел в «Динамо».

В декабре 2018 года Хиетанен поделился мнением о сборной России.

Финский хоккеист высоко отозвался о российской команде, выделив спортсмена Павла Дацюка.

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