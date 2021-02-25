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Количество фальшивых купюр сократилось в Псковской области в 2020 году

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За 2020 год в Псковской области на 22,5% сократилось количество фальшивых купюр. Об этом сообщает региональное отделение Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Всего выявлено 139 банкнот и монет с признаками подделки. В основном в оборот попадали купюры номиналом 5000 рублей — изъято 83 штуки. Также обнаружена 31 поддельная купюра номиналом 1000 рублей. Кроме того, выявлено пять поддельных купюр номиналом $100 и одна банкнота €200. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В обороте обнаружено 19 поддельных десятирублевых монет. В 2019 году таких монет выявлено 30 штук.

В основном фальшивые средства попадают в Псковскую область транзитом. Так как в 2020 году граждане в связи с пандемией сократили передвижения между регионами и перешли на дистанционную работу, существенно вырос объем безналичных банковских операций. В итоге число фальшивок сократилось.

Жителей региона просят быть внимательными при использовании наличных средств и тщательно проверять купюры.

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