Экстренное предупреждение объявили в Карелии из-за непогоды

На территории Карелии ожидается ухудшение погоды. Жителей республики предупредили о снегопаде.

По данным МЧС, в Карелии объявлено экстренное предупреждение. В южных районах пройдет сильный мокрый снег. Согласно прогнозам, снежный покров увеличится на 6–9 см. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Олонецком, Кондопожском, Лахденпохском, Прионежском, Питкярантском, Сортавальском и Суоярвском районе, а также в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что в европейской части России резкое потепление сопровождается осадками и гололедицей. Также температура существенно повысится в Черноземье и на юге России.