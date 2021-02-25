Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Грузинская оппозиция заявила о подготовке непрерывных акций протеста
Общество
Директора фабрики в Норильске взяли под домашний арест по делу об обрушении
Мир
Nord Stream 2 AG уведомила партнеров о достаточности финансирования СП-2
Мир
Оппозиция решила не покидать центр Еревана до отставки Пашиняна
Экономика
Экс-министр финансов РФ сравнил биткоин с пирамидой МММ
Интернет
На Украине решили заблокировать более 400 сайтов
Мир
В Нью-Йорке обнаружили способную снизить эффективность вакцин мутацию SARS-CoV-2
Общество
Жителям Москвы пообещали метеорологические «качели» в марте
Экономика
Правительство выделит 7,8 млрд рублей на программу поддержки бизнеса

Экстренное предупреждение объявили в Карелии из-за непогоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Карелии ожидается ухудшение погоды. Жителей республики предупредили о снегопаде.

По данным МЧС, в Карелии объявлено экстренное предупреждение. В южных районах пройдет сильный мокрый снег. Согласно прогнозам, снежный покров увеличится на 6–9 см. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Олонецком, Кондопожском, Лахденпохском, Прионежском, Питкярантском, Сортавальском и Суоярвском районе, а также в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что в европейской части России резкое потепление сопровождается осадками и гололедицей. Также температура существенно повысится в Черноземье и на юге России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021