Врачи назвали симптомы заболеваний печени

Зуд кожи может быть симптомом заболеваний печени, в частности, развития стеатоза печени, когда в клетках органа происходит накопление жира. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает издание Express со ссылкой на исследование представителей госпиталя Джона Хопкинса.

Согласно результатам исследования, опасностью заболевания является бессимптомность его течения. Однако в ряде случаев организм может «намекать» о наличии заболевания. Так, одним из признаков является постоянный кожный зуд.

Другим тревожным симптомом может стать возникновение звездчатых паукообразных гемангиом, появляющихся на коже. Кроме того, на поражение печени также укажет приобретение кожей желтого оттенка.

В группу риска входят люди, страдающие от ожирения, гипертонии, диабета и высокого уровня холестерина.

В январе сообщалось, что покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита — воспалительного процесса печени на фоне ее жирового перерождения. Также сообщалось о таких симптомах, как вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, пожелтение кожи и глаз.