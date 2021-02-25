Суд заочно арестовал собственника сети ресторанов «Тарас Бульба»

Пресненский суд Москвы заочно арестовал собственника сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана, объявленного в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба суда в четверг, 25 февраля.

Белойвану предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере»).

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в четверг в Главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что Белойвана объявили в федеральный розыск по делу о неуплате налогов.

Дело против бизнесмена возбудили в феврале прошлого года. За счет средств, которые он удержал, должно производиться взыскание недоимки по налогам. Однако он не являлся на неоднократные вызовы следователя на допрос.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии за совершение восьми преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Осенью его освободили из СИЗО в связи с болезнью. Экс-ресторатор заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года бизнесмен, желая не платить налоги с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих деятельность под товарным знаком «Корчма «Тарас Бульба», организовал наличный расчет с клиентами с невыдачей кассовых чеков.

Всего от уплаты налогов Белойваном, по данным Следственного комитета России, было сокрыто свыше 650 млн рублей.