Индонезийский вулкан выбросил столб пепла на высоту 1500 метров

Вулкан Синабунг в индонезийской провинции Северная Суматра выбросил столб пепла на высоту 1,5 км над вершиной кратера. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил портал «Detik».

Ученые зафиксировали активность вулкана с помощью сейсмографа, она продолжалась в течение трех минут и одиннадцати секунд. Информация о пострадавших не поступала, рассказали в издании.

По словам руководителя «Центра исследования геологических катастроф Индонезии» (BPPTKG) Ханика Хумайды, облака газа могут распространиться на расстояние до 1,5 км. Такие выводы ученые сделали, основываясь на продолжительности извержения.

«На данный момент вулкан все еще находится в стадии извержения», — добавил Хумайды.

Тем временем, власти рекомендуют местным жителям не приближаться к вулкану на расстояние ближе трех-пяти километров.

В прошлый раз Синабунг извергался в 2016 году, в результате чего погибло девять человек. Данный вулкан является действующим, его высота составляет 2 460 метров над уровнем моря.

24 февраля усилилось извержение из бокового прорыва Ключевского вулкана на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По словам его директора Алексея Озерова, извержение набирает силу. Из двух трещин на северо-западном склоне вулкана изливаются два лавовых потока протяженностью около 1 км. Над потоками наблюдается сильная парогазовая активность.