Житель Калуги лишился 2 млн рублей из-за телефонных мошенников

Уголовное дело возбудили в Калуге по факту телефонного мошенничества. Местный житель лишился более 2 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником кредитной организации. Он сообщил, что со счетом калужанина якобы происходят подозрительные операции. Для сохранения сбережений звонивший предложил потерпевшему сообщить реквизиты карты, а также пароли из SMS-сообщений. Об этом сообщает газета «Весть».

После выполнения инструкций со счета мужчины пропало более 2 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Крыму пенсионерка перевела мошенникам около 1 млн рублей. Неизвестные по телефону сообщили женщине, что с ее счета якобы производится несанкционированное списание средств, а затем попросили продиктовать точные реквизиты карты.